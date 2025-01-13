ВОЗ считает, что угрозы пандемии метапневмовирусной инфекции в мире сейчас нет

Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто в беседе с журналистами рассказал о телефонном разговоре с генеральным директором ВОЗ Тедросом Аданомом Гебрейесусом, в ходе которого они обсудили ситуацию с распространением заболеваемости метапневмовирусом .