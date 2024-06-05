Эксперты РУМЦ ЧелГУ обсудили экономическую модель обучения студентов-инвалидов

ЧЕЛЯБИНСК, 5 июня, ФедералПресс. Сеть ресурсных учебно-методических центров по обучению лиц с ограниченными возможностями здоровья провела вебинар «Эффективная экономическая модель развития инклюзии в вузе».
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