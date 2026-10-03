Свердловскую область взяли в миграционное кольцо

В Свердловской области дан старт масштабной профилактической операции «Нелегал-Кордон 2026». Правоохранители при силовой поддержке Росгвардии начали проверки, направленные на выявление и пресечение нарушений миграционного законодательства, сообщил URA.
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