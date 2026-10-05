Гендиректора парка "Патриот" задержали по делу о взяточничестве

О задержании Игоря Васильева сообщили ТАСС в правоохранительных органах. "Задержан по части 6 статьи 290 УК РФ", – сказал собеседник агентства.
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