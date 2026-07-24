Ван И призывает к укреплению ШОС ради глобальной стабильности

Ван И и Сергей Лавров обсудили развитие ШОС в Чолпон-Ате 24 июля. Министр иностранных дел Китая подчеркнул важность совместных усилий Москвы и Пекина в укреплении международного авторитета организации и пожелал успешных выборов в Государственную думу России в сентябре.