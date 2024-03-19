Российский путешественник таинственно исчез в Колумбии

Российский путешественник Владимир Косаров исчез в Колумбии. Два месяца назад он отправился в экспедицию по джунглям на границе Южной и Центральной Америки, одному из самых опасных регионов в мире, и не вернулся.
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