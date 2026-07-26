Старт сезона РПЛ, бой Тайсона Фьюри, теннис и «Тур де Франс»

Горячее 24 июля: ЦСКА — «Балтика», ЧР по лёгкой атлетике, Цыганский король против польского Викинга и подъём на Альп-д’Юэз! ✅ 🏃‍♂️ 15:00: Чемпионат России по лёгкой атлетике — 2026, день 2 Интрига: россиянка укрепит мировое лидерство? Во второй день ЧР-2026 в Екатеринбурге будет разыграно 11 комплектов наград.