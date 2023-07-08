Как в России отмечают День семьи, любви и верности 8 июля 2023 года Владислав ВислПразднование Дня семьи, любви и верности, также известного как День Петра и Февронии Муромских, часто сравнивают с отмечаемым в других странах Днем святого Валентина.
Как в России отмечают День семьи, любви и верности 8 июля 2023 года Владислав ВислПразднование Дня семьи, любви и верности, также известного как День Петра и Февронии Муромских, часто сравнивают с отмечаемым в других странах Днем святого Валентина.
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