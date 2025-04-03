Трамп заявил об обсуждениях конфликта на Украине на фоне визита Дмитриева

На фоне визита в Вашингтон генерального директора Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставителя президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилла Дмитриева обсуждается вопрос конфликта на Украине.
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