Трамп снова обвинил Зеленского в нежелании заключить мирную сделку с Россией Зеленскому нужно было заключать сделку с Россией два года назад на приемлемых для Украины условиях.
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