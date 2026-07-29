❗️ Прокуратура Крыма контролирует соблюдение прав граждан после ночной атаки ВСУ Напомним, в результате вражеской атаки в республике погибли два человека, еще пятеро получили ранения.
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❗️ Прокуратура Крыма контролирует соблюдение прав граждан после ночной атаки ВСУ Напомним, в результате вражеской атаки в республике погибли два человека, еще пятеро получили ранения.