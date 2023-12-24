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Актриса Валентина Ляпина нашла феномен сериала «Слово пацана»

Актриса Валентина Ляпина нашла феномен сериала «Слово пацана»

Феномен популярности сериала «Слово пацана» заключается в его «трушности». Об этом «Газете.ru» рассказала актриса Валенита Ляпина.

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Комментарии
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ВБ
Владимир Басов
Всех, кто пропагандирует бандитское дерьмо на российских экранах, тем более якобы хорошо снятое, надо считать врагами народа. Всех этих антисоветских &quot;криминальных&quot; сериальных режиссеришек, всю эту антинародную киносвору, надо подвергать действиям, которые они пропагандируют в своих кровавых поделаках с дерьмовыми предупреждениями о &quot;сценах табакокурения&quot;. Погацы, развращающие остатки приличной российской молодежи, не способны снимать действительно хорошие фильмы. Они даже не пыль, а грязь у подножия Великого Советского Кинематографа.
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