Актриса Валентина Ляпина нашла феномен сериала «Слово пацана»

ВБ

Владимир Басов

Всех, кто пропагандирует бандитское дерьмо на российских экранах, тем более якобы хорошо снятое, надо считать врагами народа. Всех этих антисоветских "криминальных" сериальных режиссеришек, всю эту антинародную киносвору, надо подвергать действиям, которые они пропагандируют в своих кровавых поделаках с дерьмовыми предупреждениями о "сценах табакокурения". Погацы, развращающие остатки приличной российской молодежи, не способны снимать действительно хорошие фильмы. Они даже не пыль, а грязь у подножия Великого Советского Кинематографа.