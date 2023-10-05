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English Open 2023: Ронни О’Салливан заявил, что Джексон Пейдж будет выигрывать титулы

English Open 2023: Ронни О’Салливан заявил, что Джексон Пейдж будет выигрывать титулы

Ронни О’Салливан после победы над Джексоном Пейджем похвалил своего молодого соперника, Эллиот Слессор нокаутировал Джека Лисовски, Марк Уильямс выиграл у Сяо Годуна, Лю Хунъюй обыграл Джо О’Коннора, Сы Цзяхой разгромил Фергала О’Брайена, Али Картер с тем же результатом завершил матч против Лиама Пуллена во втором раунде на турнире English Open 2023, сообщает WST.

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