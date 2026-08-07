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Пятый канал

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План по исполнению желаний: китайский гороскоп на неделю с 10 по 16 августа

План по исполнению желаний: китайский гороскоп на неделю с 10 по 16 августа

5-tv.ru публикует прогноз на неделю с 10 по 16 августа от китайского астролога Маргариты Богатовой. Прогноз основан на древней китайской системе «Бацзы», что в переводе означает «Восемь иероглифов судьбы».

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