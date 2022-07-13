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«Химки» подтвердили интерес к Ломовицкому и Зуеву: «Перспективные трансферные цели»

Роман Терюшков подтвердил, что Александр Ломовицкий и Александр Зуев могут перейти в «Химки». Ранее Зуев расторг контракт с «Рубином», соглашение Ломовицкого с казанским клубом рассчитано до 2026 года.

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