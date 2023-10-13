Нетаньяху: Это только начало

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху поздно вечером в пятницу, 13 октября, заявил, что действия, которые сейчас предпринимает его страна в отношении врагов – это только начало, и что США пообещали обеспечить продолжение войны, поставками большого количества боеприпасов и вооружений, – сообщают израильские СМИ.