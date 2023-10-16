Военные РФ отразили пять атак ВСУ под Артёмовском

Российские военные отразили пять атак Вооружённых сил Украины около Орехово-Василевки, Клещеевки и Дубово-Василевки в Донецкой народной республике, заявил начальник пресс-центра российской группировки войск «Юг» Вадим Астафьев.
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