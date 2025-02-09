В Москве 17-летний юноша умер после пересадки костного мозга

В Москве молодой человек не пережил пересадку костного мозга. Об этом сообщает kp.ru. В публикации отмечается, что 17-летний юноша на протяжении полутора лет боролся с лимфобластным лейкозом, который выявили после прохождения медосмотра.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии