Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

102 подписчика

«Писали, что я продался русским, что сам поддерживаю расизм. Но нельзя останавливать матчи, если что-то кричат с трибун». Судья Хацеган про оскорбления в адрес Туре на игре ЦСКА – «Сити» в 2013-м

Судья Овидиу Хацеган вспомнил ситуацию с расистскими выкриками на игре ЦСКА. Во время матча армейцев против «Манчестер Сити» (1:2) в Лиге чемпионов в 2013 году хавбек «горожан» Яя Туре пожаловался на оскорбления в свой адрес.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх