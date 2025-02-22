"Что вы несёте?!": Русские разгадали "инсайд" Reuters об активах России. Ответ последовал мгновенный

тн

татьяна неструева

а кто знает бред это или нет ? а мне кажется что такое возможно даже очень возможно . президент содержит таджикистан и киргизию посылает им деньги сотнями миллионов . помылает им машины которых не хватает на фронте . так почему ему не согласится .