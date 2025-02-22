Царьград
ГЛАВНАЯЛЕНТАНОВОСТИСТАТЬИВидео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Царьград

6 884 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Александр Подпрятов
    пиратское отродье, уничтожившее население коренных индейцев, загубившее стольких людей по всей планете, и сейчас, пол...Трамп в поисках д...
  • Александр Подпрятов
    верить янкам…., просто они поняли, что проиграли этот матч и ушли на восстановление сил, чтобы зализав раны, переоб...Трамп в поисках д...
  • Амара Карпова
    Твари💩отправьте на разминирование минного поля💯ребята вернутся из фронта и наведут порядок в стране💯👊🙏"Совсем озверели!...

"Что вы несёте?!": Русские разгадали "инсайд" Reuters об активах России. Ответ последовал мгновенный

"Что вы несёте?!": Русские разгадали "инсайд" Reuters об активах России. Ответ последовал мгновенный

Издание Reuters, со ссылкой на неназванные источники, вбросило инфомацию: якобы в Кремле рассматривают вариант, чтобы отдать 300 млрд долларов из числа замороженных на Западе активов на восстановление Украины и новых регионов.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
тн
татьяна неструева
а кто знает  бред это или нет ?  а мне кажется  что такое  возможно  даже очень  возможно .  президент  содержит  таджикистан   и киргизию  посылает  им деньги  сотнями  миллионов .  помылает  им машины   которых не хватает на фронте  . так почему  ему не  согласится .
Ответить
19 час.
АЮ
Александр Юткин
Выкорабкиваемся из убожества, созданного самими в угоду процветания кучки прохвостов.
Ответить
19 час.
наверх