Какие товары заставляли покупать в СССР "в нагрузку" к дефицитным

Ингерман Ланская потому что при совдепии сотни НАХ.. не нужных заводов и фабрик гнали НАХ..никому ненужные "продукции", которые частично шли на втюхивание савейскому пиплу в виде нагрузок или в виде подарков "передовикам" производства, а большая часть складировалась и по истечению определённых сроков - утилизировалась т.е. уничтожалась/сжигалась/давилась бульдозерами ... а эти НАХ..ненужные заводы-фабрики десятилетиями клепали свои "продукты", перемалывая в утиль миллионы тонн сырья, горючего, электроэнергии.... и вот по этим заводам/фабрикам экс-совки истерят - мол, Такую промышленность новая власть загубила🥲

Лариса Шемисова Где для всех одинаковая колбаса? Даже запаха не осталось, всё прекрасно можно было купить в коопторге без всякой нагрузки, но дороже, покупали потому, что было дешевле даже с нагрузкой( никакого дефицита в коопторгах не было). Килька нагрузкой никогда не была, да и перловка тоже. А фильмы на то и фильмы, потому что там утрировалось и обсмеивалось. Вот билеты в театры с нагрузкой были, но опять же ходили на ВСЁ. Дефицит стал при Горбачёве и ельцине.