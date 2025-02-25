В эпоху Советского Союза действовал негласный принцип торговли: все должно быть реализовано. И хотя зачастую дефицит товаров был настолько велик, что на полках не залеживалось ничего, существовали товары, спрос на которые был минимален.
Какие товары заставляли покупать в СССР "в нагрузку" к дефицитным
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Ингерман Ланская
потому что при совдепии сотни НАХ.. не нужных заводов и фабрик гнали НАХ..никому ненужные "продукции", которые частично шли на втюхивание савейскому пиплу в виде нагрузок или в виде подарков "передовикам" производства, а большая часть складировалась и по истечению определённых сроков - утилизировалась т.е. уничтожалась/сжигалась/давилась бульдозерами ... а эти НАХ..ненужные заводы-фабрики десятилетиями клепали свои "продукты", перемалывая в утиль миллионы тонн сырья, горючего, электроэнергии.... и вот по этим заводам/фабрикам экс-совки истерят - мол, Такую промышленность новая власть загубила🥲
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2 час.
Лариса Шемисова
Где для всех одинаковая колбаса? Даже запаха не осталось, всё прекрасно можно было купить в коопторге без всякой нагрузки, но дороже, покупали потому, что было дешевле даже с нагрузкой( никакого дефицита в коопторгах не было). Килька нагрузкой никогда не была, да и перловка тоже. А фильмы на то и фильмы, потому что там утрировалось и обсмеивалось. Вот билеты в театры с нагрузкой были, но опять же ходили на ВСЁ. Дефицит стал при Горбачёве и ельцине.
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17 мин.
Алексей Смирнов
Да. вопрос с дефицитом капиталисты решили, вместо ГОСТ ТУ и пожалуйста. прилавки полны продуктов. Правда сейчас сложно понять. насколько безопасны эти продукты при употреблении, но это же мелочи - главное, всего много. С остальными товарами тоже не всё гладко, ибо легко нарваться на откровенно некачественный холодильник. телевизор и т.п. Если покупаешь что то китайское. то тут уже 50/50, как повезёт. а китайских товаров у нас полно. так как со времён СССР мы разучились производить свою продукцию широкого потребления и пока не сменим внутриполитическую систему. вряд ли научимся снова.
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5 мин.
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