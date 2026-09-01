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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Левелинг решил остаться в «Штутгарте», отказав «Роме» и «Эвертону». Англичане предлагали 43 млн евро за вингера

Вингер «Штутгарта» Джейми Левелинг не покинет клуб в это трасферное окно. Ранее сообщалось , что « Рома » предложила за 25-летнего футболиста 35 млн евро и бонусы.

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