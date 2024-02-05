Крах рынка недвижимости в Китае угрожает экономике всего мира

Постановление суда Гонконга о ликвидации обремененного долгами китайского гиганта недвижимости Evergrande еще раз показало страшную правду, что экономика КНР является бомбой замедленного действия, причем для всего мира сразу.
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