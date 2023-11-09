Президент Казахстана оценил уровень отношений с Россией. Высокая содержательность контактов двух стран

В преддверии официального визита президента России Владимира Путина в Казахстан, который состоится 9 ноября, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев дал интервью газете «Известия», в котором оценил уровень отношений между двумя странами и перспективы сотрудничества в рамках Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).