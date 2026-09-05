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Воронежские новости

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Воронежский «Буран» уступил «Нефтянику» в серии буллитов

Воронежский «Буран» уступил «Нефтянику» в серии буллитов

«Буран» сравнял счет за 24 секунды до конца матча, игра перешла в овертайм, а затем в буллиты, где «Нефтяник» реализовал 4 броска из 5.

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