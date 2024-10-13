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Корабли с грузом НАТО пошли на дно: стали известны результаты мощнейших ударов по портам Украины

Корабли с грузом НАТО пошли на дно: стали известны результаты мощнейших ударов по портам Украины

MOD Russia\Global Look Press103,7K прочтений 3 дня назад Стали известны подробности серии мощных атак российских ракет и дронов по объектам военной инфраструктуры противника, которые начались ещё 9 октября и продолжались до самого утра минувшей ночи.

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