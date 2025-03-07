Стало известно, как изменилось неравенство по доходам в России

Неравенство в доходах населения России почти вернулось к досанкционному уровню Коэффициент Джини, который показывает неравномерность распределения доходов населения, по итогам 2024 года вырос в России с 40,5% до 40,8%, что примерно соответствуют уровню «досанкционного» 2021 года, сообщается в докладе Росстата «Социально-экономическое положение России» за январь 2025 года.