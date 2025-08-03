08,03,25 Курахово - Константинополь Активные боевые действия в районе Курахово. Успешное поражение бронеавтомобиля ВСУ в южной части Константинополя при попытке ротации мотострелкового подразделения ВСУ.
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08,03,25 Курахово - Константинополь Активные боевые действия в районе Курахово. Успешное поражение бронеавтомобиля ВСУ в южной части Константинополя при попытке ротации мотострелкового подразделения ВСУ.
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