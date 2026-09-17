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Царьград

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Яндекс представил новый модуль в "Алисе AI" для подготовки к ЕГЭ

Яндекс представил новый модуль в "Алисе AI" для подготовки к ЕГЭ

"Яндекс" сообщил об обновлении "Алисы AI", добавив модуль "Для учебы" для подготовки к ЕГЭ. Он предлагает тренажеры по математике и английскому, соответствующие требованиям ФИПИ.

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