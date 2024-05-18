Конор Макгрегор опубликовал пост перед началом боя Фьюри с Усиком

Популярный ирландский боец смешанных единоборств и бывший двойной чемпион UFC в полулёгком и лёгком весе Конор Макгрегор опубликовал пост в своей социальной сети перед поединком чемпиона мира в супертяжёлом весе по версия WBA, IBF и WBO украинца Александра Усика (21-0, 14 KO) и обладателя титула чемпиона мира по версии WBC в супертяжёлом дивизионе британца Тайсона Фьюри (21-0, 14 KO).
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