Конор Макгрегор опубликовал пост перед началом боя Фьюри с Усиком

Популярный ирландский боец смешанных единоборств и бывший двойной чемпион UFC в полулёгком и лёгком весе Конор Макгрегор опубликовал пост в своей социальной сети перед поединком чемпиона мира в супертяжёлом весе по версия WBA, IBF и WBO украинца Александра Усика (21-0, 14 KO) и обладателя титула чемпиона мира по версии WBC в супертяжёлом дивизионе британца Тайсона Фьюри (21-0, 14 KO).