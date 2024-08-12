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Теннисист Рублев эмоционально оценил выход в финал "Мастерса" в Канаде

Теннисист Рублев эмоционально оценил выход в финал "Мастерса" в Канаде

Российский теннисист Андрей Рублев эмоционально оценил выход в финал турнира серии "Мастерс" в канадском Монреале после победы над представителем Италии Маттео Арнальди и рассказал, как на его игре сказался отказ от поездки на летние Олимпийские игры - 2024.

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