Теннисист Рублев эмоционально оценил выход в финал "Мастерса" в Канаде

Российский теннисист Андрей Рублев эмоционально оценил выход в финал турнира серии "Мастерс" в канадском Монреале после победы над представителем Италии Маттео Арнальди и рассказал, как на его игре сказался отказ от поездки на летние Олимпийские игры - 2024.
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