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В iOS 16.1 Beta 4 Dynamic Island в iPhone 14 Pro теперь бросается в глаза даже на темном фоне

В iOS 16.1 Beta 4 Dynamic Island в iPhone 14 Pro теперь бросается в глаза даже на темном фоне

В последней бета-версии iOS 16.1 компания Apple изменила дизайн нового выреза Dynamic Island в смартфонах iPhone 14 Pro и iPhone 14 Pro Max, чтобы сделать его более заметным на темном фоне.

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