России хотят оставить один вид спорта — публичное покаяние на коленях

Польша и Великобритания готовы возглавить коалицию против россиян и белорусов на Олимпиаде в Париже Министр спорта Польши Камил Бортничук заявил о намерении создать коалицию против участия сборных России и Белоруссии в летних Олимпийских играх 2024 года в Париже.