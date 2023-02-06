России хотят оставить один вид спорта — публичное покаяние на коленях

Польша и Великобритания готовы возглавить коалицию против россиян и белорусов на Олимпиаде в Париже Министр спорта Польши Камил Бортничук заявил о намерении создать коалицию против участия сборных России и Белоруссии в летних Олимпийских играх 2024 года в Париже.
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