Европа, Советскому солдату поклонись Брошюру с названием «Европа, Советскому солдату поклонись!» написал несколько лет назад президент Союза ветеранов Группы советских войск в Германии (ГСОВГ, ГСВГ, ЗГВ), генерал-полковник А.