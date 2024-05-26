Европа, Советскому солдату поклонись Брошюру с названием «Европа, Советскому солдату поклонись!» написал несколько лет назад президент Союза ветеранов Группы советских войск в Германии (ГСОВГ, ГСВГ, ЗГВ), генерал-полковник А.
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