Рогов: в Работино идут ожесточенные бои со встречными атаками

В селе Работино в Запорожской области идут интенсивные бои, противник предпринимает попытки встречных атак, пишет РИА Новости, ссылаясь на главу общественного движения «Мы - вместе с Россией» Владимира Рогова.
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