«Сарагоса» подписала Томаша Геле. Он призван заменить Боришу Симанича

«Сарагоса» подписала контракт с тяжелым форвардом Томашем Геле (30 лет, 206 см). Геле призван заменить форварда сборной Сербии Боришу Симанича, который потерял почку в результате столкновения с оппонентом во время матча ЧМ-2023.
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