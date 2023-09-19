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«Сарагоса» подписала Томаша Геле. Он призван заменить Боришу Симанича

«Сарагоса» подписала контракт с тяжелым форвардом Томашем Геле (30 лет, 206 см). Геле призван заменить форварда сборной Сербии Боришу Симанича, который потерял почку в результате столкновения с оппонентом во время матча ЧМ-2023.

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