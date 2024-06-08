Захарова заявила, что Россия никогда не прекращала диалог с ядерными державами

Россия со своей стороны никогда не отказывалась от обмена мнениям с другими ядерными державами. Об этом 8 июня заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в кулуарах Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).
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