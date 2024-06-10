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  • людмила кузьмина39
    Когда муж стал прятать переписку да пороли везде наставил, стали просто чужие уже даже бывает даже ночевать не приход...Жена Игоря Никола...

Престарелый миллиардер арестован в 91 год по обвинениям в сексуальном насилии

Австрийско-канадский миллиардер Фрэнк Стронак обвиняется в сексуальном насилии. Более того, 91-летний магнат автозапчастей арестован по пяти обвинениям, включая изнасилование, непристойные действия и принудительное заключение Фото: Global Look Press Власти Канады предъявили обвинение австрийско-канадскому миллиардеру, производящему автозапчасти, Фрэнку Стронаку в сексуальном насилии, совершенном в 1980-х годах, сообщает Associated Press.

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