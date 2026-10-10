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В Киеве признали, что России вполне по силам полное уничтожение мостов в украинской столице

В Киеве признали, что России вполне по силам полное уничтожение мостов в украинской столице

Киевские мосты находились в аварийном состоянии еще до начала российских ударом по ним, а теперь ситуация лишь усугубляется.

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