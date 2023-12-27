Люди года 2023 в сфере культуры по версии газеты «Культура»

Газета «Культура» выбрала тех, кто определял культурную повестку в России в 2023 году Маэстро Валерий Гергиев Художественный руководитель и директор Мариинки, дирижер Валерий Гергиев с 1 декабря также стал и гендиректором Большого театра в Москве.