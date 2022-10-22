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Когда стихает буря, на сцену выходит пища богов.

Когда стихает буря, на сцену выходит пища богов.

Как же нам было вкусно после красивого сервиса холодная картошка, правильно сваренная в еловых ветках, обжаренная на утином жире, а после открытом огне = разъеб тотальнейший, как и остывший стейк из лука, прогретый на нуазете в микроволновке.

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