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Тюменские активисты создали петицию против вырубки криводановского леса

Тюменские активисты создали петицию против вырубки криводановского леса

По словам тюменцев, на массовые обращения граждан чиновники не реагируют и отмалчиваются. «После огромного пожара, который произошёл 13 мая 2022 года, где площадь возгорания леса составила 715 га, началась массовая вырубка криводановского леса.

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