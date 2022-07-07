Тюменские активисты создали петицию против вырубки криводановского леса

По словам тюменцев, на массовые обращения граждан чиновники не реагируют и отмалчиваются. «После огромного пожара, который произошёл 13 мая 2022 года, где площадь возгорания леса составила 715 га, началась массовая вырубка криводановского леса.
По словам тюменцев, на массовые обращения граждан чиновники не реагируют и отмалчиваются. «После огромного пожара, который произошёл 13 мая 2022 года, где площадь возгорания леса составила 715 га, началась массовая вырубка криводановского леса.
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