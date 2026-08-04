Когда твой ключ доступа работает на хакера: скрытая угроза в синхронизации Google

Признаюсь честно: долгое время я свято верила в магию беспарольного будущего. Технология ключей доступа (passkeys) казалась мне той самой серебряной пулей, которая навсегда избавит мир от фишинга, утечек паролей и бесконечных просьб «сменить пароль на более сложный».