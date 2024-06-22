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В Котовске прошли памятные мероприятия в парке Воинской Славы

В Котовске прошли памятные мероприятия в парке Воинской Славы

В четыре часа утра в парке Воинской Славы Котовска сегодня собрались ветераны боевых действий, городские волонтеры, молодогвардейцы, депутаты Котовского горсовета, военнослужащие, представители правоохранительных органов, жители города.

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