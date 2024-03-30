Песков заявил, что Путин глубоко переживает происходящие в России трагедии

Если глава государства не показывает слезы, это не означает, что ему не больно, отметил представитель КремляПрезидент России Владимир Путин глубоко переживает происходящие в стране трагедии, в том числе подобные теракту в «Крокус сити холле».
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