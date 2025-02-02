4 типичные ошибки женщин, мечтающих выйти замуж

Мужчины очень тонко чувствуют энергетику одинокой женщины «на охоте». Мысль о замужестве становится настолько навязчивой, что девушка «цепляется» за мужчину, у нее пропадает способность сохранять необходимую дистанцию в отношениях, которая помогает получше разглядеть избранника и дать ему возможность проявить себя.
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