4 типичные ошибки женщин, мечтающих выйти замуж

Мужчины очень тонко чувствуют энергетику одинокой женщины «на охоте». Мысль о замужестве становится настолько навязчивой, что девушка «цепляется» за мужчину, у нее пропадает способность сохранять необходимую дистанцию в отношениях, которая помогает получше разглядеть избранника и дать ему возможность проявить себя.