ВХОД ГОСПОДЕНЬ В ИЕРУСАЛИМ. Вербное воскресенье

За неделю до Пасхи (в шестую Неделю Великого поста, воскресенье, предшествующее Пасхе и начинающее собой Страстную седмицу) мы, православные верующие, отмечаем Вход Господень в Иерусалим, или Вербное воскресенье.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии