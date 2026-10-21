Премьер госсовета Китая Ли Цян 21 октября передал президенту России Владимиру Путину наилучшие пожелания от председателя КНР Си Цзиньпина.
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