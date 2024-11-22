Виды обременений недвижимости и как их снять. Инструкция Росреестра

Росреестр назвал основные виды обременения недвижимости Самыми распространенными видами обременений при сделках с недвижимостью являются ипотека, арест и рента При сделках с недвижимостью важно учитывать наличие обременений, поскольку они накладывают ограничения на объект.
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