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Виды обременений недвижимости и как их снять. Инструкция Росреестра

Виды обременений недвижимости и как их снять. Инструкция Росреестра

Росреестр назвал основные виды обременения недвижимости Самыми распространенными видами обременений при сделках с недвижимостью являются ипотека, арест и рента При сделках с недвижимостью важно учитывать наличие обременений, поскольку они накладывают ограничения на объект.

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