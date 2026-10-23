Гран-при США Трасса Америк, Остин 23 октября 2026 года 1-я практика 1. Шарль Леклер («Феррари») – 1.36,052 (20 кругов) 2.
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